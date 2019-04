DFB-Pokal: Halbfinal-Spiele terminiert - HSV und RB Leipzig machen Auftakt

Der DFB hat die genauen Termine für die Duelle im Pokal-Halbfinale festgelegt. Den Auftakt der Vorschlussrunde machen der Hamburger SV und RB Leipzig, die am 23. April aufeinandertreffen. Einen Tag später kommt es zum Nord-Süd-Klassiker zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern. Die Runde der letzten Vier war am vergangenen Samstag ausgelost worden. Beide Spiele werden bei Sky und im Free-TV in der ARD zu sehen sein. Das Finale findet am 25. Mai im Berliner Olympiastadion statt.