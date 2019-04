DFB-Pokal-Halbfinale zwischen RB Leipzig und Hamburger SV am 23. April

Leipzig. Der DFB hat die beiden Pokal-Halbfinale terminiert: RB Leipzig tritt am 23. April beim Hamburger SV an. Anpfiff an diesem Dienstagabend ist um 20.45 Uhr. Einen Tag später findet das zweite Duelle in der Runde der letzten Vier zwischen Werder Bremen und dem deutschen Rekordpokalsieger FC Bayern München statt. Am Samstag vor dem Aufeinandertreffen mit dem HSV müssen die RB-Profis in der Liga auswärts zum schweren Abendspiel gegen Borussia Mönchengladbach ran. Viel Zeit zum Regenerieren bleibt da nicht.