Auch das mögliche Preisgeld von rund zwei Millionen Euro für den Einzug in die nächste Runde lockt Eichner weniger als der sportliche Wert. Man habe aber in der Vorsaison bei Holstein Kiel gesehen, welche Strahlkraft ein solcher Erfolg nach außen entwickeln könne, sagte Eichner. Kiel scheiterte erst im Halbfinale am späteren Pokalsieger Borussia Dortmund (0:5). In die Runde der letzten vier Teams möchte auch gerne HSV-Vorstand Jonas Boldt einziehen: "Natürlich spielt auch der wirtschaftliche Faktor eine Rolle, in erster Linie spielen wir Fußball aber aus sportlicher Perspektive. Es wird ein spannendes Pokalspiel gegen einen hochmotivierten Gegner, der Bayer Leverkusen auswärts ausgeschaltet hat. Wir haben uns diese Spiele aber auch erarbeitet und genau deswegen freuen wir uns auf Mittwochabend."