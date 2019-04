DFB-Pokal: HSV erreicht dank Lasogga erstes Halbfinale seit 2009 - 2:0 bei Paderborn

Ist das wichtig für den Hamburger SV: Der finanziell klamme Bundesliga-Absteiger hat im Viertelfinale des DFB-Pokals dank eines Doppelpacks von Pierre-Michel Lasogga mit 2:0 beim SC Paderborn gewonnen. Der 27 Jahre alte Torjäger traf erst per Kopf (54. Minute) und netzte dann wenig später per Distanzschuss (68.) zum 2:0 ein. Lasogga bescherte dem HSV, der erstmals seit 2009 wieder im DFB-Pokal-Halbfinale steht, einen wahren Geldsegen: Knapp 2,6 Millionen Euro an Prämien kassieren die Hamburger für das Weiterkommen unter die besten Vier.