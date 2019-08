Vor der Rückkehr nach Karlsruhe: Wie Florent Muslija nach dem 0:6 bei 96 landete

Beim letzten Mal stand er noch auf der Karlsruher Seite. "Meine Erinnerung an das Spiel war natürlich nicht so toll, weil wir 0:6 verloren haben", sagt Florent Muslija. "Es war trotzdem eine gute Erfahrung, gegen einen Bundesligisten zu spielen. Aber man hat den Qualitätsunterschied deutlich gemerkt."

Er ist in Deutschland geboren, kam als Neunjähriger zum Karlsruher SC und blieb elf Jahre. "Es hat mich gefreut, dass der KSC den Aufstieg geschafft hat. Ich verfolge die Spiele auch weiter, ich traue der Mannschaft sehr viel zu", meint der 21-Jährige. "In ihr steckt eine hohe Qualität. Der KSC macht es gut, sie sind effektiv vorm Tor und verteidigen gut."

Für 96 war der Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals die Ausnahme. Es folgte eine missratene Saison, die mit dem Abstieg endet. Nun beginnt der DFB-Pokal für 96 wieder in Karlsruhe, am kommenden Montag wird die Partie um 18.30 Uhr angepfiffen. "Für mich ist es ein sehr besonderes Spiel, ich kehre in meine alte Heimat zurück", sagt Muslija. "Ich erwarte ein sehr gutes Spiel."

Nach einem bescheidenen Abstiegsjahr wächst Muslija in eine neue, bedeutendere Rolle hinein. Beim 1:1 gegen Regensburg vertraute ihm 96-Trainer Mirko Slomka die Spielmacherposition Zehn an. "Ich habe mich, denke ich, sehr gut bei 96 entwickelt", sagt er. "Die Zehnerposition ist meine Lieblingsposition, da kann ich meine Kreativität am besten ausleben."

"Meine Schüsse können eine Waffe sein"

Aber er weiß, dass er noch Schwächen hat. "Ich muss öfter den direkten Weg zum Tor suchen und mal aus 20 Metern draufhalten. Meine Freistöße und Schüsse können eine Waffe sein, die ich aber noch besser einsetzen müsste."

Zwei Tore hat er in der vergangenen Saison erzielt, das schönste per Freistoß in Leverkusen. "Die Schusstechnik habe ich selbst für mich herausgefunden. Ich habe immer wieder geübt, wie ich den Fuß am besten ansetzen und halten kann. Ich habe auch einen festen Ablauf beim Freistoß, den ich für mich automatisiert habe."