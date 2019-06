DFB-Pokal: Hannover 96 muss in der 1. Runde wieder zum Karlsruher SC

Die ehemalige Fußball-Weltmeisterin Nia Künzer zog am Samstag in Dortmund die Lose. Insgesamt sind 64 Vereine im DFB-Pokal dabei. In der letzten Saison setzte sich Hannover 96 gegen den Karlsruher SC mit 6:0 durch. In der nächsten Runde gegen den VfL Wolfsburg war aber Schluss. In diesem Jahr muss die Mannschaft von Trainer Mirko Slomka zuerst wieder gegen den Karlsruher SC ran.