Zwei Millionen Euro winken: Im Lostopf liegt ein Wiedersehen für 96-Coach Dabrowski

Im Viertelfinale des DFB-Pokals steht es vor dem Anpfiff der Partien am 1. und 2. März unentschieden, vier Teams aus der 1. und vier Teams aus der 2. Liga sind noch dabei, wenn am 30. Januar (19.15 Uhr) in der ARD-Sportschau die Paarungen ausgelost werden. Herr der Kugeln wird der ehemalige Skirennfahrer Felix Neureuther (37) sein.

Vergeblich im Topf sucht man die großen Favoriten Bayern München und Borussia Dortmund. Von den acht Viertelfinalisten der vergangenen Spielzeit hat ohnehin nur noch der spätere Finalverlierer (1:4 gegen den BVB) Leipzig die Chance auf die Endspielteilnahme am 21. Mai in Berlin.