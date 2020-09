Corona-Entwarnung in Würzburg: 96-Saisonstart am Montag steht nichts im Wege

Nach einem positiven Befund sind am Mittwoch alle Spieler der Würzburger Kickers noch einmal auf eine Corona-Infektion untersucht worden. Die Ergebnisse sind negativ. Dem Gastspiel von Hannover 96 am Montag (18.30 Uhr) in der 1. Runde des DFB-Pokals steht also nichts mehr im Weg.