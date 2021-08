DFB-Pokal: Hansa Rostock muss nach Regensburg

Die Bayern sind bisher das Überraschungsteam in der 2. Liga. Nach fünf Spieltagen führen sie die Tabelle mit 12 Punkten an und mussten erst am Wochenende beim FC St. Pauli mit 0:2 die erste Niederlage hinnehmen. In der 1. Pokalrunde gewannen sie 3:0 bei Regionalligist Rot-Weiß Koblenz. Ausgetragen wird die 2. Runde am 26./27. Oktober.