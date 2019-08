Al Ghaddioui versetzt Hansa Rostock den Pokal-K.o.

Für Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock ist Endstation in der ersten DFB-Pokal-Runde. Die Ostseestädter mussten sich am Montagabend mit 0:1 (0:1) dem Zweitligisten VfB Stuttgart geschlagen geben. Den Treffer des Tages markierte Hamadi Al Ghaddioui bereits in der 18. Minute. Damit beendeten die Schwaben ihren Fluch von vier Niederlagen am Stück im Pokal gegen den FCH.