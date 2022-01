Im DFB-Pokal Achtelfinale trifft Hertha BSC am Mittwoch (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) auf Union Berlin. Seit dem Jahr 1985 wird das Pokalfinale bereits in Berlin ausgetragen, bis jetzt immer ohne die Teilnahme von Hertha BSC. Im Stadtderby gegen Union Berlin will die "Alte Dame" mit dem Einzug ins Viertelfinale ihrem Endspiel-Traum einen Schritt näher kommen. Gegen den Stadtrivalen aus dem Osten Berlins hatte die Hertha jedoch zuletzt in der Bundesliga mit 2:0 das Nachsehen. Auch in der Tabelle liegt Union als Fünfter klar vor der Hertha (13.).

