DFB-Pokal: Holstein Kiel gegen den FC Bayern München live im TV und Online-Stream sehen

Möglicherweise. Doch auch die Kieler starteten alles andere als erfolgreich ins neue Jahr. Nach der Jahresauftaktpleite gegen den VfL Osnabrück (1:2) kam das Team von Ole Werner bei Kellerkind FC St. Pauli nicht über ein 1:1 hinaus - auf einen Dreier wartet Kiel in 2021 bislang also noch vergeblich. Und dennoch bleibt die Tabellenspitze im deutschen Unterhaus weiter im Visier. Lediglich ein Punkt fehlt bis zu Tabellenführer Hamburger SV. Nun steht im Pokal das Highlight gegen die Münchener an - unmöglich ist die Sensation nicht.