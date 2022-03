Vor DFB-Pokalspiel beim HSV: KSC-Manager Kreuzer über Finanzen, den Gegner und seine Zukunft

In der Bundesliga spielte Oliver Kreuzer für den Karlsruher SC und den FC Bayern München, mit dem er 1994 und 1997 die deutsche Meisterschaft sowie 1996 den UEFA-Pokal gewann. Als Funktionär arbeitete der Ex-Verteidiger nach Stationen in Österreich und der Schweiz für den Hamburger SV , bei dem sein jetziger Arbeitgeber am Mittwoch (18.45 Uhr, Sky) im DFB-Pokal-Viertelfinale ranmuss. Im Interview mit dem SPORT BUZZER spricht er über die Bedeutung der Partie.

Ja, absolut. Sie haben sich nach dem mäßigen Saisonstart gefangen, Trainer Tim Walter macht hervorragende Arbeit. Sie stehen unter Druck, was den Aufstieg angeht, und müssen zurück in die Bundesliga. Das ist nach drei gescheiterten Versuchen das oberste Ziel. Und ich glaube, sie können es dieses Jahr auch schaffen. Neben Bremen gehören sie für mich zu den großen Favoriten.

Es ist besonders, weil es ein Pokalspiel ist, ansonsten sind wir ja schon des Öfteren wieder aufeinandergetroffen. Ich habe gerne in Hamburg gearbeitet, es ist etwas völlig anderes als hier in Karlsruhe. Die Erwartungshaltung, die Medienlandschaft – damit muss man schon klarkommen.

Und das Aus in der Verlängerung. Auch wenn ich damals nicht dabei war: Ich glaube, das spielt in den Köpfen der Fans noch eine große Rolle, deswegen ist da auch eine große Rivalität vorhanden. Aber der KSC hat ja damals nicht unbedingt gegen den HSV verloren, sondern gegen den Schiedsrichter Manuel Gräfe.

Was würde ein Einzug in das Halbfinale für den KSC finanziell bedeuten?

Ich bin hier in der Region aufgewachsen. Der KSC ist der Verein, in dem ich meine ersten Schritte als Profi gemacht habe. Ich bin keiner, der sagt, das Kapitel ist hier beendet. Ich arbeite unheimlich gerne hier, wir haben mit Christian Eichner einen großartigen Trainer, insgesamt ein tolles Team. Ich kann mir gut vorstellen, länger zu bleiben.

Was ist in der Liga noch drin, wann wäre es eine erfolgreiche Saison für den KSC?

Für ganz oben fehlt uns die Qualität und auch die Tiefe im Kader, das muss man im Vergleich zu den anderen Mannschaften in der Spitze der Liga schon sagen. Die Tendenz geht eher dahin, in den Rückspiegel zu schauen und achtsam zu sein. Wir wissen, wo wir hingehören. Aber wir wollen die Möglichkeiten schaffen, in ein paar Jahren wieder ganz vorne in der 2. Liga mitmischen zu können.