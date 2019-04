HSV nach Pokal-Auslosung angriffslustig: "Leipzig ärgern und nach Berlin fahren"

Nach der Halbfinal-Auslosung gibt sich der Hamburger SV als einziger im DFB-Pokal verbliebener Zweitligist forsch und sagt dem kommenden Gegner RB Leipzig den Kampf an. "Wir haben uns ein Heimspiel gewünscht und das hat uns die Losfee beschert. Darüber freuen wir uns für unsere Fans. Wir wären als einziger Zweitligist gegen jede der drei verbliebenen Mannschaften in der Außenseiter-Rolle gewesen und so ist es auch gegen Leipzig", sagte Sportvorstand Ralf Becker und ergänzte: "Wir wollen uns vor unseren Fans bestmöglich verkaufen, Leipzig ärgern und am Ende nach Berlin fahren."

In der zweiten Begegnung der Vorschlussrunde, die am 23. und 24. April ausgetragen wird, kommt es zu einem Nord-Süd-Klassiker: Werder Bremen empfängt den FC Bayern. Für den Rekordsieger, der im vergangenen im Endspiel gegen Eintracht Frankfurt verlor, ist der Cup-Triumph in dieser Saison alternativlos. Dies hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bereits am Sonntavormittag in der Sky-Sendung "Wontorra - der Fußball-Talk" verdeutlicht: "Unser Ziel ist es, in diesem Jahr das Double zu holen."

Die beiden Rekordfinalisten aus Bremen und München treffen bereits zum neunten Mal im DFB-Pokal aufeinander. Nur einmal gab es einen Werder-Sieg - im letzten der drei Endspiele zwischen beiden Klubs. Am 12. Juni 1999 setzte sich das Team von der Weser mit 6:5 im Elfmeterschießen durch und holte den vierten seiner sechs Cup-Siege. Auf der Trainerbank saß seinerzeit Thomas Schaaf, den Finaleinzug hatte aber Felix Magath erreicht, der jedoch zurückgetreten war.

Das Pokal-Endspiel am 25. Mai in Berlin

Zuletzt standen sich beide Vereine 2016 im Halbfinale gegenüber, die Münchner siegten vor eigenen Publikum mit 2:0 und gewannen dann in Berlin gegen Borussia Dortmund - ebenfalls im Elfmeterschießen. Es war der 18. und bislang letzte Pokalsieg des Bundesliga-Spitzenreiters. Bereits am 20. April treffen beide Vereine in der Liga aufeinander, dann aber in München. Das Pokal-Endspiel findet am 25. Mai im Berliner Olympiastadion statt.

