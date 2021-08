DFB-Pokal im Liveticker: Hansa mit der Hannover-Startelf gegen Heidenheim

Für den FC Hansa Rostock geht es jetzt doppelt gegen den 1. FC Heidenheim. Teil eins steigt am Sonntag um 18.30 Uhr in der ersten DFB-Pokalrunde im Ostseestadion. Eine Woche später sehen sich beide in der 2. Bundesliga in Heidenheim schon wieder. Wer im Pokalspiel die Nase vorn haben wird, erfahrt ihr unserem Liveticker.

