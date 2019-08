DFB-Pokal im Liveticker: VfB Stuttgart bei Hansa Rostock in Front

Im Vorjahr schaffte Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock in der ersten DFB-Pokalrunde die große Überraschung gegen den VfB Stuttgart, der in der vergangenen Saison noch in der Bundesliga kickte. Durch Treffer von Cebio Soukou und Mirnes Pepic gewann der FCH mit 2:0 und feierte eine rauschende Pokal-Nacht. Das Duell zwischen den Rostockern und den Stuttgartern steigt am Montag (Anpfiff: 18.30 Uhr) erneut in der ersten Runde.