Erstmals Viertelfinale nach erneutem Elfmeter-Krimi: Regensburg wirft Köln aus dem Pokal

Zum ersten Mal überhaupt steht Jahn Regensburg im Viertelfinale des DFB-Pokals. Wie schon in den ersten beiden Runden musste der Zweitligist auch im Achtelfinale ins Elfmeterschießen. Dort besiegte der Außenseiter den Bundesligisten 1. FC Köln mit 6:5 (2:2, 2:2, 2:2). Dabei war Regensburg schon doppelt in Rückstand. Köln ging durch Ismail Jakobs (4.) und Emmanuel Dennis (22.) in Führung, ehe Scott Kennedy (35.) und Jann George (44.) die Regensburger zurück ins Spiel brachten. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte dann Max Besuschkow.

Kölns Verteidiger Jannes Horn klärte nach einem Eckball unglücklich auf Jahn-Profi Kennedy, der mit einem satten Abschluss vollendete. Der FC reagierte nur wenige Minuten später mit dem 3:1 - doch der Jubel währte nur kurz. Vor dem Treffer des für den verletzten Marius Wolf eingewechselten Benno Schmitz stand Vorlagengeber Duda im Abseits, wie Schiedsrichter Robert Hartmann nach Rücksprache mit dem Videoassistenten entschied. Statt der Vorentscheidung kam der Underdog noch vor der Pause zum Ausgleich. Aus kurzer Distanz überwand George den Kölner Keeper Timo Horn. So ging es nach einer turbulenten Schlussphase der ersten 45 Minuten in die Halbzeit.

Wie es die Gastgeber aus dieser Pokal-Saison gewohnt sind, ging es auch diesmal in die Verlängerung. In den beiden ersten Runden schalteten die Oberpfälzer die Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und SV Wehen Wiesbaden jeweils auswärts nach Elfmeterschießen aus. Beim Nachsitzen bestimmte der Erstligist zunächst das Spiel, ohne zu glänzen. Doch die Rheinländer wirkten frischer, kamen immerhin noch zu Chancen durch Schmitz (112.) und Salih Özcan (120.). Dann ging es ins dritte Elfmeterschießen für Regensburg und das erste für Köln im laufenden Wettbewerb.

Fehlschuss von Horn - und Besuschkow verwandelt

Dort behielt erst Rafael Czichos für Köln und dann Erik Wekesser für die Außenseiter aus Regensburg einen kühlen Kopf. Auch der Kölner Özcan und Jahn-Kapitän Benedikt Gimber trafen. Nachdem Tolu Arokodare den Favoriten wieder in Führung brachte, scheiterte erst Regensburgs Andreas Albers an Timo Horn - und dann Jorge Meré an Alexander Meyer. Für das 3:3 sorgte der eingewechselte Albion Vrenezi. Damit war wieder alles in der Reihe. Der entscheidende Fehlschuss aus Kölner Sicht kam von Jannes Horn, der rechts am Tor vorbeizielte. Die Sensation perfekt machte Max Besuschkow.