DFB-Pokal: Jahn Regensburg gegen Werder Bremen live im TV und Online-Stream sehen

Die Vorfreude auf den DFB-Pokal-Höhepunkt will sich der SSV Jahn Regensburg auch nicht von seinem Tief seit dem Corona-Ausbruch nehmen lassen. Mehrere positive Befunde bei den Oberpfälzern sorgten für eine Verschiebung des eigentlich für den 2. März geplanten Cup-Viertelfinales gegen Erstligist Werder Bremen. Die Regensburger zeigten sich zuletzt gegen Erzgebirge Aue (1:1) nach zuvor zwei Punkten aus drei Spielen pünktlich wieder in besserer Verfassung. Die Länderspielpause hat ihnen sichtlich gut getan - rechtzeitig zum eigenen Pokal-Kracher am Mittwoch (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). "Es ist mit das Highlight der bisherigen Saison", sagte Abwehrspieler Oliver Hein, darauf freue "sich jeder einzelne".

