Rummenigge, Kahn & Co. äußern sich: FC Bayern drückt RB Leipzig im Pokal-Finale die Daumen

Die Bosse des FC Bayern München zeigen Flagge - und hoffen im Finale des DFB-Pokals am Donnerstagabend auf einen Sieg von RB Leipzig gegen Borussia Dortmund . Das erklärten Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn & Co. gegenüber Sport1. Sie halten es mit ihrem designierten Chefcoach. " Es liegt auf der Hand, dass es mich für Julian Nagelsmann als unseren zukünftigen Trainer freuen würde, wenn er den Pokal gewinnt. Dafür drücke ich ihm die Daumen ", sagte FCB-Präsident Herbert Hainer. "Ich denke, die Dortmunder haben dafür Verständnis. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel."

"Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich parteiisch bin", bekräftigte auch Rummenigges planmäßiger Nachfolger Oliver Kahn. Ein Pokalsieg "würde Julian guttun und so ehrgeizig wie er ist, möchte er diesen Titel natürlich auch gewinnen." Mit einem Gewinn des DFB-Pokals im Rücken nach München zu kommen sei "nicht so verkehrt", sagte Kahn weiter.

Die Münchner waren in den vergangenen Jahren stets Stammgast bei den Endspielen des DFB-Pokals im Berliner Olympiastadion. Letztmalig fand 2017 ein Finale ohne Beteiligung des FCB statt, damals gewann Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1. Rummenigge erwartet in diesem Jahr ein spannendes Spiel. "Dortmund scheint jetzt wieder gut drauf zu sein. Das wird ein schweres Spiel für beide", sagte der frühere Nationalstürmer. "Ich freue mich auf das Finale, denn Dortmund gegen Leipzig war am vergangenen Samstag schon ein gutes Spiel." Das bessere Ende hatte da der BVB, der mit 3:2 gewann.