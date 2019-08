DFB-Pokal: Karlsruher SC gegen Hannover 96 live im TV und im Online-Stream sehen

Ein Jahr nach dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal gegen Hannover 96 will der Karlsruher SC nun die Chance zur Revanche nutzen und den Bundesliga-Absteiger bei der Neuauflage dieses Mal besiegen. "Wir haben ein bisschen was gut zu machen. Das 0:6 saß tief", betonte Trainer Alois Schwartz drei Tage vor dem Heimspiel des Zweitliga-Tabellenführers am Montagabend (18.30 Uhr).