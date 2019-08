Trainer Lucien Favre erinnerte vor der Partie gegen den Drittliga-12. KFC Uerdingen am Freitag (20.45 Uhr) in Düsseldorf an die Stärken des Gegners. "Uerdingen hat viele erfahrene Spieler. Wir müssen top vorbereitet sein", warnte der Coach.

Zumal die Partie durch das Wiedersehen des heutigen Uerdinger Spielers Kevin Großkreutz eine zusätzliche Brisanz erhält. «Ich kann es gar nicht abwarten. Für 90 Minuten kenne ich keine Freunde. Ich werde mich zerreißen und will den BVB ein bisschen ärgern", sagte der ehemalige Dortmunder Profi. "Das ist kein normales Spiel für mich. Ich bin seit meiner Kindheit Fan von Borussia Dortmund und werde es auch immer sein", sagte der Abwehrspieler, der nach einer Tätlichkeit in der 3. Liga für mindestens vier Meisterschaftsspiele gesperrt ist, im Pokal aber mitwirken darf. 200 Tickets habe er für Freunde organisiert. "Ich habe eigentlich einen eigenen Block im Stadion", sagte er. Insgesamt werden mehr als 30 000 Zuschauer erwartet.

Vor Duell im DFB-Pokal: Großkreutz mit Kampfansage an BVB - "In den 90 Minuten kenne ich keine Freunde"

Wie sehe ich das Spiel KFC Uerdingen gegen Borussia Dortmund beim Supercup live im TV?

Der DFB-Pokal läuft wie in den vorangegangenen Jahren auch live im Free-TV. Sport 1 überträgt KFC Uerdingen gegen Borussia Dortmund am Freitag ab 20.45 Uhr live. Kommentator ist Markus Höhner, an seiner Seite sitzt Stefan Effenberg als Experte. Zudem zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Partie live. Die Übertragung läuft auf Sky Sport 3 und HD. Reporter ist Marcus Lindemann - in der Konferenz begleitet Hansi Küpper das Match.