DFB-Pokal kompakt: 1. FC Saarbrücken blamiert den 1. FC Köln - HSV gegen VfB in der Verlängerung

1. FC Saarbrücken - 1. FC Köln 3:2 (0:0)

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat sich in der zweiten Rundes des DFB-Pokals mit einer blamablen Schlappe aus dem Wettbewerb verabschiedet. Die Rheinländer verloren beim viertklassigen 1. FC Saarbrücken 2:3 (0:0) und geraten zunehmend in die Krise. Schon in der Bundesliga war dem Team von Trainer Achim Beierlorzer nur ein Sieg in den vergangenen sechs Spielen gelungen. Saarbrücken, das in der ersten Runde den Zweitligisten Jahn Regensburg ausgeschaltet hatte, war hingegen obenauf. Christopher Schorch (53.) und Gillian Jurcher (57.) trafen für die Saarländer, dann gelangen Jonas Hector (71.) und Simon Terodde (84.) die Treffer zum Kölner Ausgleich. Als alle schon mit einer Verlängerung rechneten, schlug der Underdog durch Tobias Jänicke erneut zu (90.). Pikant: Der 1. FC Köln gilt als Herzensverein des ehemaligen Profis und heutigen Saarbrücker Trainers Dirk Lottner.