Michael Rummenigge: DFB-Pokalsieg gegen Leipzig wäre Krönung des Lebenswerks von Freiburg-Trainer Streich

Am Mittwochabend waren wir alle Fans von Eintracht Frankfurt, Glückwunsch zum Europa-League-Titel ! Am Samstag (20 Uhr, ARD und mit Sky Ticket / [Anzeige]) wird beim DFB-Pokalfinale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig aber schon die nächste Trophäe vergeben. Freiburg hat eine unglaublich gute Saison gespielt, hätte es fast in die Champions League geschafft. Das wäre vielleicht sogar einen Tick zu viel gewesen. Die Arbeit von Trainer Christian Streich ist jedoch nicht hoch genug einzuschätzen.

Ich bin auch kein Freund davon, das „Geschäftsmodell“ von RB Leipzig zu verdammen. Das ist eben die heutige Zeit, dass so ein Klub ein knappes Jahrzehnt nach seiner Gründung nun zum dritten Mal im Pokalfinale steht. Es ist eine unglaublich gut durchdachte Marketing-Maschine, die vonseiten von Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz in erster Linie den Zweck hat, seine Dosen zu verkaufen. So wird es in der Mehrzahl in Deutschland gesehen. Dadurch haben wir aber in Ostdeutschland einen starken Bundesligisten, der auch in Europa für Furore sorgen könnte. Ich rechne mit einem engen Endspiel. Freiburg wird sicher mehr Sympathien genießen als die Leipziger. Für Streich wäre es wohl die Krönung seines Lebenswerks als Trainer.