DFB-Pokal kompakt: Baumgart und van Bommel mit holprigem Einstand - Mainz mit Glück

Der 1. FC Köln ist eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Hertha BSC nur knapp einer Blamage entgangen. Im ersten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart gewannen die Rheinländer beim Regionalligisten Carl Zeiss Jena erst im Elfmeterschießen mit 4:2 (1:1, 0:0) und zogen in die zweite Runde des DFB-Pokals ein. Der Viertligist war durch Maximilian Wolfram schon nach fünf Minuten in Führung gegangen, Ellyes Shkhiri glich aus (69.). Im Elfmeterschießen wurde Marvin Schwäbe dann zum FC-Helden. Der 26-Jährige, der im Pokal den Vorzug vor Timo Horn erhält, parierte zwei Schüsse Jenas - ehe Ondrej Duda den Sack für die Kölner zumachte.

Preußen Münster - VfL Wolfsburg 1:3 (1:1, 0:0) nach Verlängerung

Wout Weghorst und Ridle Baku haben den Einstand von Mark van Bommel als Trainer des VfL Wolfsburg gerettet. Das Duo hievte den Bundesligisten gegen den Regionalligisten Preußen Münster mit ihren Treffern der Verlängerung (103. und 120.+1) zu einem 3:1 (1:1, 0:0) und damit in die zweite Runde des DFB-Pokals. Trotz des hart erkämpften Erfolges muss der frühere Bayern-Star van Bommel seine Mannschaft in den kommenden Tagen nun mit Hochdruck stabilisieren. Am Samstag geht es für den Champions-League-Teilnehmer zum Liga-Start gegen Aufsteiger VfL Bochum. Dass es gegen den Viertligisten aus Münster überhaupt für die Verlängerung reichte, war Josip Brekalo zu verdanken. Der Kroate glich den Rückstand durch Marcell Hoffmeier (74.) erst in der Schlussminute der regulären Spielzeit aus.