DFB-Pokal kompakt: Brandt-Doppelpack rettet BVB ins Achtelfinale - auch Frankfurt und Düsseldorf weiter

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 2:1 (0:0)

Borussia Dortmund hat das DFB-Pokal-Aus in der zweiten Runde gerade noch abgewendet und ist mit einem 2:1 (0:0)-Kraftakt über Borussia Mönchengladbach ins Achtelfinale eingezogen. Erst vor elf Tagen hatte der BVB die andere Borussia in der Bundesliga mit 1:0 besiegt. Beide Mannschaften bemühten sich in der ersten Hälfte um Offensivaktionen, konnten sich vor dem gegnerischen Tor aber selten durchsetzen. Die Dortmunder hatten etwas mehr Ballbesitz und durch den früheren Gladbacher Thorgan Hazard, der mit seinem Schuss die Latte traf (29.), eine große Torchance. Auf der Gegenseite legte sich Marwin Hitz, der im BVB-Tor den erkrankten Roman Bürki vertrat, den Ball zu weit vor, eröffnete damit die Möglichkeit für Florian Neuhaus (30.). Doch Hitz korrigierte seinen Fauxpas mit einer herausragenden Parade. Auch bei einem Versuch von Stefan Lainer aus sechs Metern mit dem Knie war der Schweizer Keeper auf dem Posten (36.).

Im zweiten Durchgang tat sich vor den Toren mit Ausnahme eines Kopfballs von Julian Weigl (46.) zunächst nicht viel. Der BVB störte das Gladbacher Aufbauspiel effektiv, bis Marcus Thuram nach einer Flanke von Oscar Wendt zum Kopfball kam - keine Chance für Hitz, 1:0 für die Gäste (71.). Brandt glich wenig später mit einem Flachschuss aus 16 Metern aus (77.). Keine drei Minuten später war Brandt per Kopf nach einer Flanke von Hazard erneut zur Stelle und drehte die Partie mit dem 2:1 (80.). In der Schlussminute gab es die Rote Karte gegen Gladbachs Trainer Marco Rose, der nach Auffassung des Schiedsrichter-Gespanns zu heftig reklamiert hatte.

Der BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Pokal-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach Marwin Hitz - NOTE 4: Dass sich der BVB in den letzten Wochen so schwer tut, liegt nicht an den Torhütern. Stammkraft Roman Bürki hielt tadellos, seit der ausfällt hinterlässt auch sein Vertreter Marvin Hitz zwischen den Pfosten einen souveränen Eindruck. Gegen Gladbach leistete sich der Schweizer zu Spielbeginn zwei Unsicherheiten, war aber bei der Großchance von Thuram zur Stelle, was den Gesamteindruck ein wenig verbesserte. ©

Anzeige

Fortuna Düsseldorf - FC Erzgebirge Aue 2:1 (1:1)

Fortuna Düsseldorf ist mühevoll mit einem 2:1 über Zweitligist Erzgebirge Aue ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Schon wenige Sekunden nach dem Anpfiff hatte Florian Krüger für Aue nach einem Düsseldorfer Stockfehler im Mittelfeld den Führungstreffer auf dem Fuß, schoss aber über das Tor von Fortuna-Torwart Florian Kastenmeier (1.). Die Hausherren erholten sich allmählich von dem Schock, gerieten aber dennoch in Rückstand. Nach einer Rettungstat von Kastenmeier lauerte Krüger am langen Pfosten und drückte die Kugel zum 0:1 in die Maschen (12.). Trotz einiger weiterer Möglichkeiten der Gäste fing sich Düsseldorf in der Folge und erhielt einen strittigen Foulelfmeter zugesprochen, nachdem Erik Thommy im Laufduell mit Sören Gonther zu Fall gekommen war. Eine strittige Szene, weil nicht zweifelsfrei aufzulösen war, ob der Auer Thommy wirklich berührt hatte (44.). Rouwen Hennings blieb vom Punkt eiskalt - und traf zum 1:1-Halbzeitstand (45.). In Halbzeit zwei wurde die Partie deutlich lebhafter. Nach einem Eckball schoss Kasim Adams die Fortuna mit 2:1 nach vorn (75.).

Pokalwunder: Die zehn größten Sensationen der DFB-Pokal-Geschichte Der Berliner AK fegt Hoffenheim vom Platz - Vestenbergsgreuth besiegt den deutschen Meister FC Bayern. Der SPORTBUZZER zeigt die größten Sensationen in der Geschichte des DFB-Pokals. ©

FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:2)

Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt verschaffte sich im Gastspiel beim Zweitligisten FC St. Pauli durch einen Doppelpack von Bas Dost erst per Kopf (4.) und dann per Lupfer (16.) schnell ein vermeintlich beruhigendes 2:0-Polster. Doch die couragiert auftretenden Hamburger bekamen wenige Minuten vor dem Seitenwechsel nach einem Handspiel von Martin Hinteregger einen Elfmeter zugesprochen. Hinteregger sah dafür "Gelb" und Waldemar Sobota verwandelte zum 1:2-Pausenstand (42.). In der zweiten Hälfte stellten die Hessen ihre Offensivbemühungen nahezu ein, sodass St. Pauli im Rennen um den Achtelfinal-Einzug blieb. Zwingende Chancen erspielten sich die Gastgeber am Millerntor jedoch kaum. Damit zog die Eintracht nach einer zähen zweiten Hälfte ins Achtelfinale ein.

25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

Hertha BSC Berlin - Dynamo Dresden 2:2 - IN DER VERLÄNGERUNG

Dieses Spiel befindet sich aktuell in der Verlängerung!

ANZEIGE: 50% auf dein Winter-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.