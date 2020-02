DFB-Pokal kompakt: Wie im Vorjahr! Werder Bremen schießt BVB raus – trotz Haaland-Tor

Werder Bremen - Borussia Dortmund 3:2 (2:0)

The trend is your friend - heißt es ja eigentlich. Im Weserstadion war von den Trends beider Mannschaften zunächst allerdings nichts zu spüren. Die dramatische Werder-Krise mit acht Pleiten aus den letzten zehn Spielen? Schien wie weggeblasen. Und Dortmunds ultrastarke Offensive mit 15 Toren aus den vergangenen drei Partien? Harmlos wie ein laues Lüftchen. Der BVB trat zunächst ohne die Neuzugänge Erling Haaland (sieben Tore aus drei Spielen) und Emre Can ausgesprochen harmlos auf. Die Akzente setzte fast ausschließlich Werder.

Die einzige BVB-Chance im ersten Durchgang war die Ausnahme: Vogt konnte nach einer starken Hakimi-Flanke allerdings gerade so vor dem einschussbereiten Reus (4.) klären. Anschließend riss Werder die Kontrolle an sich und kam nach 16. Minuten und einem katastrophalen Fehlpass von Hakimi durch Rückkehrer Davie Selke zum 1:0. Auch Brandt und BVB-Keeper Hitz (der Stammkraft Bürki vertrat) sahen nicht gut aus. Der BVB versuchte sich ohne Mittelstürmer, es klappte allerdings sehr wenig. Anders Werder: mit einem Traumtor stellte Leonardo Bittencourt (30.) auf 2:0. Der Ex-Dortmunder nahm eine Abwehraktion per Dropkick und überwand Hitz.

Der BVB probierte es im zweiten Durchgang dann doch mit einem Stürmer, Trainer Lucien Favre brachte Erling Haaland in die Partie. Konnte der Norweger seine eindrucksvolle Serie weiterführen und auch gegen den SVW (der seinerseits auf den angeschlagenen Selke verzichten musste) treffen? Die Dortmunder blieben im Abschluss zu unkonkret - und wenn man dann doch mal durchkam, war Werders vielbeinige Abwehr zur Stelle. Haaland konnten die Bremer dennoch nicht verteidigen - der Norweger (67.) drückte einen Chip von Brandt zum Anschluss über die Linie. Bremen schlug jedoch sofort zurück: Rashica (70.) riss mit einem schnellen Lauf eine Riesen-Lücke in die BVB-Abwehr und ließ Hitz alt aussehen - 3:1.

Geschlagen waren die Dortmunder aber noch nicht - und Favre bewies ein glückliches Händchen. Der eingewechselte, erst 17-jährige US-Amerikaner Giovanni Reyna (79.) wackelte erst die halbe Werder-Deckung aus und schloss mit einem Schuss in den Winkel ab - aus dem Stand. Ein wunderschöner Treffer, sein erster für die Dortmunder Profis. In der Schlussphase wurde es hitzig, nach einer vermeintlichen Reyna-Schwalbe und einem Schubser von Moisander sahen beide nach Videobeweis Gelb. Reus (87.) schoss aus kurzer Distanz genau auf Pavlenka. Es war die letzte Aktion des Kapitäns, der mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz musste - für ihn kam Neuzugang Emre Can ins Spiel. Haaland (90.+3) vergab per Kopf das mögliche 3:3.

FC Schalke 04 - Hertha BSC (in der Verlängerung)

Dieses Spiel befindet sich in der Verlängerung. Nach regulärer Spielzeit stand es 2:2.