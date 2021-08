DFB-Pokal kompakt: Bundesliga-Aufsteiger Fürth blamiert sich - Burgstaller-Doppelpack für St. Pauli

SV Babelsberg 03 - SpVgg Greuther Fürth 5:4 (2:2, 1:1) im Elfmeterschießen

Bei der SpVgg Greuther Fürth ist eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt beim VfB Stuttgart noch mächtig Sand im Getriebe. Der Aufsteiger blamierte sich in der ersten Runde des DFB-Pokals mit einem 5:4 (2:2, 1:1) im Elfmeterschießen beim Regionalligisten SV Babelsberg 03 und verabschiedete sich sang- und klanglos aus dem nationalen Cup-Wettbewerb. Dabei war der Favorit, bei dem die Zugänge Justin Hoogma, Gideon Jung und Nils Seufert in der Startelf standen, noch in Führung gegangen. Branimir Hrgota verwandelte einen Foulelfmeter in der 22. Minute souverän. Doch statt nachzulegen, ließ man Babelsberg zurückschlagen. Marcel Rausch (37.) und Marcus Hoffmann (70.) drehten die Partie zu Gunsten des Viertligisten, ehe Julian Green kurz vor dem Ende noch ausgleichen konnte (85.). Im Elfmeterschießen scheiterten Hrgota und Maximilian Bauer dann an Babelsbergs-Torhüter Marco Flügel.

