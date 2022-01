DFB-Pokal kompakt: FC St. Pauli gelingt Sensation gegen BVB - Bochum feiert Blitz-Revanche

Borussia Dortmund hat sich mit einer Blamage aus dem DFB-Pokal verabschiedet. Der Bundesliga-Zweite verlor im Achtelfinale bei Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli sensationell mit 1:2 (0:2) und muss seine Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung begraben. Etienne Amenyido (4.) und ein Eigentor von Axel Witsel (40.) brachten die Hamburger, die erstmals seit 2006 wieder in der Runde der letzten acht Mannschaften stehen, schon vor der Pause auf die Siegerstraße. Erling Haaland verkürzte im zweiten Durchgang per Handelfmeter für die Borussia (57.) - zu wenig.

Der BVB verabschiedete sich durch die Pleite zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren schon im Achtelfinale aus dem Wettbewerb und erlebte die zweite herbe Enttäuschung der Saison: In der Champions League hatten die Dortmunder schon nach der Gruppenphase die Segel streichen müssen. Dabei hatte Trainer Marco Rose am Dienstagabend auf eine große Rotation verzichtet und eine mit Stars gespickte Anfangsformation aufgeboten. Im Vergleich zum überzeugenden 5:1 am vergangenen Freitag gegen den SC Freiburg gab es lediglich drei Veränderungen: Für die verletzten Emre Can und Mo Dahoud kamen Manuel Akanji und Witsel zum Zug. Zudem erhielt Thorgan Hazard den Vorzug vor Donyell Malen.