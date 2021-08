DFB-Pokal kompakt: Eintracht-Trainer Oliver Glasner mit Horror-Debüt - Schalke 04 souverän

Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt 2:0 (0:0) Das Debüt von Oliver Glasner auf der Trainerbank von Eintracht Frankfurt ist gründlich daneben gegangen. Der Bundesligist verlor zum Pokal-Auftakt beim Drittligisten Waldhof Mannheim mit 2:0 (0:0) und verabschiedete sich sang- und klanglos aus dem nationalen Cup-Wettbewerb. Marcel Seegert (48.) und Joseph Boyamba (52.) sorgten mit ihren Treffern im Südwest-Duell dafür, dass Waldhof erstmals seit knapp 20 Jahren in der zweiten Runde steht. Die Eintracht, bei der die Zugänge Christopher Lenz, Jesper Lindström und Rafael Santos Borré in der Startelf standen, schwächte sich nach 62 Minuten zudem selbst: Martin Hinteregger sah die Gelb-Rote-Karte. Auf Glasner und die Frankfurter wartet vor dem Ligastart am kommenden Samstag bei Borussia Dortmund noch eine Menge Arbeit. Anzeige

Türkgücü München - 1. FC Union Berlin 0:1 (0:1) Der 1. FC Union Berlin ist erfolgreich in die Pflichtspiel-Saison gestartet. Eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen gewannen die Köpenicker im DFB-Pokal mit 1:0 (1:0) beim Drittligisten Türkgücü München und zogen zum sechsten Mal in Folge in die zweite Runde ein. Nach der Enttäuschung bei den Olympischen Spielen in Tokio feierte Max Kruse am Sonntagnachmittag wieder ein Erfolgserlebnis und schoss Union mit seinem Treffer in der 23. Minute auf die Siegerstraße.

FC Villingen 08 - Schalke 04 1:4 (1:1) Schalke 04 hat seine Pflichtaufgabe zum Pokal-Auftakt gelöst. Der Bundesliga-Absteiger gewann beim Oberligisten FC Villingen 08 mit 4:1 (1:1) und machte den ersten Schritt, um seine Cup-Serie der vergangenen Jahre fortzusetzen. Seit der Saison 2016/2017 standen die Gelsenkirchener stets mindestens im Achtelfinale. Ein Erfolg, der angesichts der Schalker Finanz-Not auch in dieser Spielzeit nicht nur sportlich helfen würde. Die Grundlage dafür legten am Sonntag Marius Bülter (17. und 51.), der erst unter der Woche verpflichtete Rodrigo Zalazar (49.) und Yaroslav Mikhailov (79.) mit ihren Treffern gegen Villingen. Das einzige Tor für den Außenseiter erzielte Nedzad Plavci (31.).

SV Meppen - Hertha BSC 0:1 (0:0) Davie Selke hat Herha BSC mit einem Last-Minute-Tor in die zweite Runde des DFB-Pokals geschossen. Der Stürmer, der im Sommer nach einer Leihe von Werder Bremen nach Berlin zurückgekehrt war, erlöste den Hauptstadtklub beim 1:0 (0:0) beim Drittligisten SV Meppen mit seinem Treffer in der Nachspielzeit (90.+1). Mit Blick auf den Bundesliga-Start am kommenden Sonntag beim 1. FC Köln muss sich die Hertha aber gehörig steigern.

Preußen Münster - VfL Wolfsburg Das Spiel befindet sich in der Verlängerung. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden. - Torschützen: 1:0 Marcell Hoffmeier, 1:1 Josip Brekalo (90.) - hier geht es zum Liveticker.

SV Elversberg - FSV Mainz 05 Das Spiel befindet sich in der Verlängerung. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden. - Torschützen: 1:0 Luca Schnellbacher (73.), 1:1 Jonathan Burkardt (89.) - hier geht es zum Liveticker.

Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln Das Spiel befindet sich in der Verlängerung. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden. - Torschützen: 1:0 Maximilian Wolfram (5.), Ellyes Skhiri (69.) - hier geht es zum Liveticker.