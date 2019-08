DFB-Pokal kompakt: MSV Duisburg gelingt Überraschung gegen Fürth

MSV Duisburg - Greuther Fürth 2:0 (2:0)

Der MSV Duisburg hat für eine kleine Überraschung in der ersten Runde gesorgt. Der Zweitliga-Absteiger setzte sich locker mit 2:0 (2:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth durch. Dem Zweitligisten gelang bei den Zebras so gut wie nichts. Vor 13.542 Zuschauern in Duisburg ging die Mannschaft von Torsten Lieberknecht durch einen herrlichen Schlenzer aus 20 Metern von Lukas Daschner (4. Minute) in Führung. Tim Albunat (14.) baute den Vorsprung nach schöner Vorarbeit von Leroy-Jacques Mickels bei dessen erstem Startelf-Einsatz noch vor der Pause aus.

Die Spielvereinigung, die im vergangenen Jahr Borussia Dortmund in der ersten Runde noch am Rande einer Niederlage hatte, ließ vor allem in der ersten Halbzeit an Einsatzwillen vermissen. In der zweiten Halbzeit stemmte sich die Mannschaft von Stefan Leitl gegen die drohende Niederlage - doch Duisburg setzte sich schließlich verdient durch.