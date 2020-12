DFB-Pokal kompakt: Kalajdzic-Tor reicht Stuttgart gegen Freiburg – Werder locker weiter

VfB Stuttgart - SC Freiburg 1:0 (1:0)

Der VfB Stuttgart hat das einzige Bundesliga-Duell des Abends gegen den badischen Rivalen SC Freiburg gewonnen und steht nach einem 1:0 (1:0) im Achtelfinale des DFB-Pokals. Sasa Kalajdzic brachte die Schwaben mit seinem sechsten Pflichtspieltreffer in dieser Saison in Front. Der Österreicher verwertete die erste Chance des VfB nach einem feinen Steckpass von Gonzalo Castro eiskalt zur Führung (15.). Die Freiburger waren auf eine schnelle Antwort bedacht, ließen die nötige Durchschlagskraft im Angriff jedoch weitestgehend vermissen. Viele Ungenauigkeiten und eine schwache Passquote von unter 65% machten der Elf von Christian Streich zudem das Leben schwer. Zwingende Möglichkeiten blieben daher bis zur Pause aus.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Freiburger die Regie, strahlten jedoch auch weiter nur bedingt Gefahr in der Offensive aus. Der VfB verpasste es zwar nachzulegen, stand in der Defensive aber zu kompakt und bot wenig Räume. Die beste Möglichkeit zur Vorentscheidung hatte Orel Mangala, der jedoch am glänzend reagierenden Benjamin Uphoff scheiterte (72.). So blieb Freiburg dran, wurde in der Schlussphase zunehmend gefährlich. Stuttgart-Keeper Fabian Bredlow vereitelte einen strammen Schuss des eingewechselten Ermedin Demirovic (81.). Am Ende brachte der VfB den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit.