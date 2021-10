DFB-Pokal kompakt: Köln dank Super-Joker Modeste weiter, Rostock gewinnt Nebel-Krimi

VfB Stuttgart - 1. FC Köln 0:2 (0:0)

Anthony Modeste ist der Spieler der Stunde des 1. FC Köln. Am Wochenende hatte er den FC noch zum 2:2 im Derby gegen Leverkusen geschossen, jetzt hat der Franzose die Mannschaft von Trainer Stefan Baumgart ins Achtelfinale geführt. Köln setzte sich dank seines Edeljokers im Bundesliga-internen Duell beim VfB Stuttgart mit 2:0 (0:0) durch. Keine 60 Sekunden nach seiner Einwechslung in der 72. Minute erzielte Modeste das 1:0, mit seinem zweiten Ballkontakt legte der bullige Stürmer, auf den Baumgart in der Sturmspitze voll setzt, den zweiten Treffer in der 77. Minute nach. Für Modeste waren es die Saisontreffer sieben und acht im elften Einsatz. Eine Top-Bilanz, die der Angreifer mit dem Weiterkommen krönte.

SSV Jahn Regensburg - Hansa Rostock 2:4 (2:2, 0:1) im Elfmeterschießen

Nebel-Krimi in Regensburg mit dem besseren Ausgang für Hansa Rostock: Dank einer großartigen Mentalitäts-Leistung hat der Zweitliga-Aufsteiger mit einem Treffer in der Nachspielzeit der Verlängerung ein Elfmeterschießen erkämpft, das Hansa dank des entscheidenden Treffers von Pascal Breier mit 4:2 gewann. Julian Riedel (9.) brachte die Gäste in der Continental Arena früh in Führung, Streli Mamba (56.) besorgte kurz nach Wiederanpfiff den Treffer zum 2:0. Regensburg, aktuell nur zwei Zähler hinter Tabellenführer St. Pauli in der 2. Bundesliga in Lauerstellung, rannte danach an und kam durch Bayern-Leihgabe Sarpreet Singh (71.) zum Anschlusstreffer - die Initialzündung: Joel Zwarts (90.+1) rettete die klar besseren Bayern erst in die Verlängerung, wo Steve Breitkreuz (101.) den scheinbar entscheidenden Treffer zum Sieg der Regensburger bei starkem Nebel markierter. Rostock rettete sich durch Breier (120.+1) mit dem letzten Schuss des Spiels jedoch noch ins Elfmeterschießen - mit dem besseren Ausgang für Rostock