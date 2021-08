DFB-Pokal kompakt: Kramaric bewahrt Hoffenheim vor Blamage - Ingolstadt feiert ersten Sieg, KSC souverän

Viktoria Köln - TSG 1899 Hoffenheim 2:3 nach Verlängerung (1:1, 1:1)

Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich in die zweite Runde des DFB-Pokals gequält. Stürmer-Star Andrej Kramaric rettete die Bundesliga-Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß mit seinem entscheidenden Treffer in der 107. Minute der Verlängerung zu einem schmeichelhaften 3:2 (1:1, 1:1)-Erfolg über Drittligist Viktoria Köln. Vor knapp 5.000 Zuschauern im Sportpark Höhenberg gingen die Kraichgauer zuvor bereits zweimal in Führung. Den Elfmeter-Treffer zum 1:0 von Kramaric (27.) konterte Simon Handle (33.), auch in der Verlängerung kämpfte sich das Team von Ex-St.-Pauli-Trainer Olaf Janßen nach dem Tor von Munas Dabbur (94.) durch Christoph Greger nach einer Ecke nochmals zurück. Auf den Schlusspunkt von Kramaric fanden die stark aufspielenden Kölner allerdings keine Antwort mehr. Auf Hoffenheim wartet bis zum Bundesliga-Start am kommenden Samstag beim FC Augsburg noch viel Arbeit - vor allem in Puncto Chancenverwertung.

Anzeige