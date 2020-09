DFB-Pokal kompakt: Freiburg kommt mit blauem Auge davon - Heidenheim schon raus

Anzeige

Waldhof Mannheim - SC Freiburg 1:2 (0:1)

Das war ganz knapp: Jonathan Schmid hat den Bundesliga-Klub SC Freiburg vor einer Blamage in der ersten Pokalrunde bewahrt. Die Breisgauer setzten sich beim Drittligisten Waldhof Mannheim mit 2:1 (1:0) durch. Kwon Chang-hoon brachte das klar bessere Team von Trainer Christian Streich, das kurzfristig auf Stammkeeper Mark Flekken verzichten musste, in der 19. Minute zunächst in Führung. Doch die Freiburger ließen in der zweiten Halbzeit nach. Dominik Martinovic (57.) besorgte den überraschenden Ausgleich für die Gastgeber. Ein Tor, das Freiburg taumeln ließ. Plötzlich drehten die Mannheimer auf. Fast aus dem Nichts fiel dann der Siegtreffer für den klaren Favoriten aus Freiburg. Schmid nutzte eine schwache Kopfball-Abwehr der Mannheimer aus und zog im Strafraum mit links ab - das erlösende 2:1.

Die Austragung des Spiels stand auf der Kippe. Nach zwei Corona-Fällen bei den Mannheimern kam erst am Samstagabend die Entwarnung durch das Gesundheitsamt der Stadt. Für "drei Personen – außer den beiden positiv Getesteten – wurde eine 14-tägige Quarantäne angeordnet", teilte die Stadt mit. Für die weiteren Spieler bestehe nach Ermittlung der Kontaktpersonen keine erhöhte Infektionsgefahr.

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Heidenheim 1:0 (0:0)

In der vergangenen Saison scheiterten sie nur knapp am erstmaligen Bundesliga-Aufstieg in der Relegation gegen Werder Bremen. Jetzt sind die Spieler des Zweitligisten 1. FC Heidenheim bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals gescheitert. In der Brita-Arena kassierte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt nach schwacher Leistung gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden eine 0:1-Niederlage. In der 61. Minute erzielte Phillip Tietz den Treffer des Tages. Aus gut 16 Metern donnerte der Stürmer den Ball unhaltbar ins Netz von Keeper Vitus Eicher.

1. FC Magdeburg - Darmstadt 98 2:2 (2:0) nach 90 Minuten - in der Verlängerung (hier im Liveticker)