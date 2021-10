DFB Pokal kompakt: St. Pauli besiegt Fluch, Awoniyi rettet Union, Torwart Riemann schießt Bochum weiter

SV Waldhof Mannheim - Union Berlin 1:2 (1:1, 1:1) nach Verlängerung

Union Berlins Lebensversicherung Taiwo Awoniyi (jetzt schon zwölf Saisontore) hat seinen Klub vor einer Blamage im DFB-Pokal bewahrt. Die Berliner gewannen auch dank des Treffers ihres Torjägers in der 94. Minute beim aufopferungsvoll kämpfenden Drittligisten SV Waldhof Mannheim mit 3:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung. Kevin Behrens (118.) machte schließlich alles klar. Doch Union hatte zuvor Probleme: Schon in der vierten Spielminute ließ Alexander Rossipal mit dem 1:0 die Fans im Carl-Benz-Stadion von der Überraschung gegen den Europapokal-Teilnehmer träumen. Zwar glich Behrens für den Favoriten aus (18.), aber der Drittligist hielt weiter stark mit und hielt die Partie offen. Mit zunehmender Spieldauer wurde Union jedoch immer zwingender und bestimmte die Partie, die aufgrund des Andrangs am Stadion zehn Minuten später als geplant angepfiffen wurde.

Kurios: Mannheim ging ohne sportlichen Leiter ins Spiel: Waldhof trennte sich wenige Stunden vor Anpfiff überraschend von Jochen Kientz. Die Freistellung von Kientz sei "alleine die Entscheidung des Aufsichtsrates" gewesen und „nicht die des Geschäftsführers“, hieß es in der Mitteilung. Das Verhältnis zwischen Kientz und Geschäftsführer Markus Kompp gilt seit längerer Zeit als zerrüttet. Beim SV Waldhof hatte es zuletzt große Unruhe gegeben, nachdem das für den 16. Oktober geplante Spiel bei 1860 München wegen eines großen Corona-Ausbruchs im Kader der Mannheimer abgesagt werden musste.