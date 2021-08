DFB-Pokal kompakt: Tesche rettet VfL Bochum- Arp trifft bei mühevollem Sieg von Holstein Kiel

Der VfL Bochum ist im der ersten Runde des DFB-Pokals mit einem blauen Auge davongekommen. Der Bundesliga -Aufsteiger, der zum Saisonstart am kommenden Samstag beim VfL Wolfsburg ran muss, setzte sich beim 2:1 (1:1, 1:0) beim Regionalligisten Wuppertaler SV erst nach Verlängerung durch und muss sich mit Blick auf seine Erstliga-Rückkehr gehörig steigern. Semir Saric hatte den Außenseiter nach 23 Minuten in Führung, Simon Zoller glich aus (53.). Nach 111 Minuten sorgte Robert Tesche mit einem Volleyschuss schließlich für die Bochumer Erlösung.

SC Weiche Flensburg 08 - Holstein Kiel 2:4 (0:0, 0:0) nach Verlängerung

Nach dem verkorksten Start in die Zweitliga-Saison hat sich Holstein Kiel auch im DFB-Pokal kaum verbessert gezeigt. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner, die den Bundesliga-Aufstieg in der vergangenen Saison erst in der Relegation verpasst hatte, quälte sich beim Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 erst nach Verlängerung in die zweite Runde. Nach torlosen 90 Minuten wurde es turbulent - am Ende gewannen die Kieler 4:2 (0:0, 0:0).

Bayern-Leihgabe Fiete Arp sorgte mit seinem ersten Holstein-Tor für die Führung (93., Handelfmeter), Patrick Herrmann glich aus (103.). Dann gelang Philipp Sander das 2:1 für die Kieler (105.), Herrmann glich aus (110.). Dem 3:2 von Fabian Reese (120.) hatte dann aber auch Herrmann nichts mehr entgegenzusetzen. Stattdessen gelang Fin Bartels noch das 4:2 (120.+2).