DFB-Pokal kompakt: Wolfsburg löst problemlos Achtelfinal-Ticket – RW Essen düpiert Düsseldorf

VfL Wolfsburg - SV Sandhausen 4:0 (3:0)

Im zweiten Durchgang verwaltete der VfL den Vorsprung, während Sandhausen nur selten so gefährlich wurde wie in der 64. Minute: Tim Kister konnte auf das freie Tor schießen, Steffen allerdings per Kopf klären, nachdem VfL-Schlussmann Koen Casteels mit SVS-Stürmer Kevin Behrens zusammengeprallt war. Weghorst machte mit seinem zweiten Treffer alles klar (90.+1).

Rot-Weiß Essen - Fortuna Düsseldorf 3:2 (2:1)

Dicke Überraschung im NRW-Duell in Essen! Im Stadion an der Hafenstraße zwang Regionalligist Rot-Weiß Essen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf mit 3:2 (2:1) in die Knie und sicherte sich erstmals seit 2007/08 den Einzug ins Achtelfinale. Die Essener, die in dieser Saison noch ungeschlagen sind, erwischten einen Start nach Maß, nachdem die Fortunen zunächst etwas besser ins Spiel gekommen waren: Routinier Dennis Grote eroberte den Ball im Düsseldorfer Aufbauspiel, spielte Simon Engelmann frei, der Gästekeeper Raphael Wolf überwand (15.).