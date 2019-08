DFB-Pokal-Konferenz im Liveticker mit Hannover 96, dem VfL Wolfsburg und dem VfB Stuttgart

Der Karlsruher SC will sich am Montag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) im DFB-Pokal-Heimspiel gegen Hannover 96 für die klare Vorjahres-Niederlage revanchieren. Die Karlsruher von Trainer Alois Schwartz sind nach einem erfolgreichen Start sogar Zweitliga-Tabellenführer. Hannover wartet in der neuen Saison noch auf den ersten Pflichtspielsieg. "Es ist wichtig, dass man sich über den Gegner Gedanken macht", sagte 96-Trainer Mirko Slomka.