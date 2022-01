Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli setzt im DFB-Pokalhit gegen Titelverteidiger Borussia Dortmund auf seine Außenseiterchance. "Es ist ein attraktiver Gegner, der fast nur Nationalspieler und sogar Weltmeister in seinem Kader hat. Aber wir haben ein Heimspiel und rechnen uns schon ein bisschen aus, auch wenn wir nicht der Favorit sind", sagte Trainer Timo Schultz am Montag. Ziel sei es, den BVB am Dienstag (20.45 Uhr, ARD und Sky) zu "stressen" und "Chancen zu ergaunern", betonte der 44-Jährige. Er baut auf die Heimstärke, denn der Kiezklub ist in dieser Saison bei acht Siegen und einem Unentschieden im Millerntor-Stadion noch unbesiegt. Anzeige

Der FSV Mainz 05 fordert parallel nur drei Tage nach dem 1:0-Sieg gegen den VfL Bochum in der Bundesliga den Aufsteiger im DFB-Pokal heraus. Die Mannschaft von Trainer Bo Svensson muss in der Achtelfinal-Partie am Dienstag (20.45 Uhr, Sky) allerdings in Bochum antreten. "Es wäre eine große Sache, unter die letzten Acht zu kommen. Aber davor müssen wir ein schwieriges Auswärtsspiel bestreiten", sagte der dänische Coach. Am 23. Dezember 2020 standen sich die beiden Mannschaften in der gleichen Runde gegenüber. Damals führte der Favorit aus Mainz mit 2:0, musste aber nach zwei Toren des damaligen Zweitligisten in die Verlängerung und schied im Elfmeterschießen aus.