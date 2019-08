DFB-Pokal-Konferenz im Liveticker mit dem BVB, Gladbach und Nürnberg

Nach fast 18 Jahren steht der KFC Uerdingen wieder in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals und empfängt am Freitag (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) den Bundesliga-Topklub Borussia Dortmund. Der Drittligaclub aus Krefeld, der 1985 als Bayer Uerdingen den DFB-Pokal gewinnen konnte, trägt in dieser Saison seine Heimspiele in der Düsseldorfer Arena aus. Für KFC-Profi Kevin Großkreutz, der lange beim BVB spielte, ist es eine ganz besondere Partie. "Das ist ein geiles Spiel. Ich kann es kaum abwarten", sagte der 31-Jährige.