DFB-Pokal-Konferenz im Liveticker: Dortmund trifft auf Paderborn, Bremen gegen Fürth gefordert

Achtung Achtelfinale! Nach zuletzt drei Pokal-Knockouts in der Runde der letzten 16 will sich Borussia Dortmund am Dienstagabend (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) eine weitere Enttäuschung ersparen. "Es ist bekannt, dass es in diesem Wettbewerb oftmals kein Morgen gibt. Wenn man im Pokal patzt, gibt es keine Chance mehr, das zu korrigieren", warnte Edin Terzic vor dem Spiel gegen den SC Paderborn. Der BVB-Coach sieht sein Team in der Bringschuld. Paderborns Trainer Steffen Baumgart spricht seinen Profis Mut zu: "Wir brauchen einen sensationellen Tag, um die Überraschung zu schaffen. Aber wir fahren dahin, um sie zu schaffen."

Zweitligist SpVgg Greuther Fürth erhofft sich einen großen Pokalabend beim SV Werder Bremen. Nach dem Sieg in der zweiten Runde in Hoffenheim im Elfmeterschießen wollen die Franken wieder bei einem Bundesligisten überraschen. "Wenn wir an unsere Leistungsgrenze kommen, rechnen wir uns schon was aus", sagte Trainer Stefan Leitl vor dem Achtelfinalspiel.