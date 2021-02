DFB-Pokal-Konferenz im Liveticker mit Essen gegen Leverkusen und Kiel gegen Darmstadt

Traditionsklub Rot-Weiss Essen empfängt am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) als letzter Viertligist im DFB-Pokal-Achtelfinale den Vorjahresfinalisten Bayer Leverkusen. Der große Außenseiter macht sich nach einem Jahr und einem Tag oder 32 Pflichtspielen ohne Niederlage sowie den Pokal-Überraschungen gegen Bundesligist Bielefeld und Zweitligist Fortuna Düsseldorf aber durchaus Hoffnungen. Und Leverkusen-Coach Peter Bosz hat Respekt. Er will "nicht die nächste Überraschung" werden.

Holstein Kiel will sich die große Chance, im DFB-Pokalwettbewerb zum ersten Mal seit neun Jahren wieder unter die besten acht Teams zu gelangen, nicht entgehen lassen. Zuletzt gelang der Sprung ins Viertelfinale im Februar 2012, damals unterlagen die Störche dem späteren Pokalsieger Borussia Dortmund in Kiel mit 0:4. Sollten die vom ehemaligen Holstein-Coach Markus Anfang trainierten Darmstädter eine Runde weiter kommen, wäre es ihr größter Pokalerfolg seit 34 Jahren: 1987 verloren die Hessen gegen den Hamburger SV 0:1.

Ab 20.45 Uhr empfängt Borussia Dortmund den Zweitligisten SC Paderborn. Nach dem Aus von Titelverteidiger Bayern München zählen Leverkusen und Dortmund zu den Favoriten im Wettbewerb. Insgesamt stellt Nordrhein-Westfalen mit acht Clubs gleich die Hälfte der 16 Vereine, die noch im Wettbewerb sind. Die anderen vier spielen am Mittwoch alle auswärts: Schalke muss in Wolfsburg antreten, Bochum in Leipzig, Köln in Regensburg und Mönchengladbach in Stuttgart.