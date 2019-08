DFB-Pokal-Konferenz im Liveticker mit Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und Hertha BSC

Europa-League-Halbfinalist Eintracht Frankfurt nimmt das DFB-Pokalspiel beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim sehr ernst. "Wir sind ein gebranntes Kind" , warnte Cheftrainer Adi Hütter am Freitag, die Partie am Sonntag (15.30 Uhr) auf die leichte Schulter zu nehmen. In der vergangenen Saison hatten die Hessen als DFB-Pokalsieger das Erstrundenspiel im Pokal beim SSV Ulm 1846 verloren.

Julian Nagelsmann will mit dem Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals ein erfolgreiches Pflichtspieldebüt als Trainer von RB Leipzig feiern. Allerdings muss er beim VfL Osnabrück auf mehrere Stammspieler verzichten (So könnt ihr das Spiel live sehen!). Für Ante Covic wird es auch ernst. Der neue Trainer feiert mit Hertha BSC beim VfB Eichstätt sein Debüt an der Seitenlinie. "Es ist wie jedes Jahr: Deutschland sucht den Doofen, den Deppen. Das wollen wir auf keinen Fall sein", sagte Covic.