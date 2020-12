DFB-Pokal-Konferenz im Liveticker mit Borussia Mönchengladbach, Union Berlin und dem SV Darmstadt

Schon vor der Verkündung des Strafmaßes hatte Borussia Mönchengladbach seinen Verzicht auf Marcus Thuram im DFB-Pokalspiel bei der SV Elversberg erklärt. "Es ist klar, dass wir ihn unabhängig von der Sperre nicht dabei haben werde", sagte Trainer Marco Rose. Der Champions-League-Achtelfinalteilnehmer geht als Favorit in das Duell beim Regionalligisten. Nicht ganz so klar ist die Rollenverteilung in den anderen beiden Partien am Dienstagabend (20.45 Uhr/Sky).

