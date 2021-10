Rekordsieger FC Bayern muss auch im Topspiel der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach ohne Chefcoach Julian Nagelsmann auskommen. Ein aktueller Corona-Test habe noch eine zu hohe Viruslast ergeben, wie der 34 Jahre alte Fußballlehrer am Dienstag mitteilte. Nagelsmann befindet sich weiterhin in häuslicher Isolation. "Es gibt schlimmere Schicksale als meines", sagte er. Der Chef wird damit am Mittwoch (20.45 Uhr, ARD und Sky) im Borussia-Park wie schon bei den jüngsten 4:0-Siegen gegen Benfica Lissabon in der Champions League und gegen die TSG Hoffenheim in der Bundesliga am Spielfeldrand von Assistenztrainer Dino Toppmöller vertreten. "Ich bin froh, dass es bisher so gut läuft und die Jungs marschieren. Sonst würde es mir sehr schwer fallen", sagte Nagelsmann dazu. Anzeige

Parallel zum Klassiker findet ein weiteres Bundesliga-Duell statt: Der VfB Stuttgart und der 1. FC Köln kämpfen im Duell um den Einzug ins Achtelfinale. In dieser Saison standen sich beide Teams in der Liga noch nicht gegenüber. In der vergangenen Spielzeit gab es in der Hinrunde ein Unentschieden, in der Rückrunde gewann der VfB. In der Tabelle grüßt der FC allerdings von Platz acht, Stuttgart ist nur auf Platz 13. Indes kommt es auch in den anderen beiden Spielen am Mittwochabend zu Liga-Duellen – allerdings aus der 2. Bundesliga: Hannover 96 sucht gegen Fortuna Düssedorf den Weg aus der Krise. Überraschungsteam Jahn Regensburg will gegen Hansa Rostock auch im Pokal bestehen.