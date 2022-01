In der Liga strauchelt Borussia Mönchengladbach, im Pokal soll es am Mittwochabend einen Befreiungsschlag gegen Zweitligist Hannover 96 geben. Der Underdog will beim Heimspiel aber überraschen. Außerdem will RB Leipzig die Titel-Chance wahren und gegen Hansa Rostock ins Viertelfinale. Die Spiele im SPORTBUZZER-Liveticker.