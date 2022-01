Die Berliner Bundesligisten Hertha BSC und Union wollen mit einem Erfolg im Achtelfinale des DFB-Pokals ihren Weg in Richtung Endspiel fortsetzen. Im brisanten Pokal-Derby am Mittwoch (20.45 Uhr, ARD und Sky) im Olympiastadion schalten beide Mannschaften dabei die Bundesliga-Tabelle aus und konzentrieren sich auf das K.o.-Spiel, bei dem nur ein Team den angestrebten Weg fortsetzen kann – notfalls über Verlängerung und Elfmeterschießen. Union steht seit gut eineinhalb Jahren in der Bundesliga-Tabelle vor Hertha. Nach 19 Spieltagen in dieser Saison weisen die Köpenicker als Tabellenfünfter mit 31 Punkten neun Zähler mehr auf dem Konto auf als der 13. aus Charlottenburg. Doch: "Die Tabelle hat keinen Einfluss auf das Pokalspiel", glaubt Union-Coach Urs Fischer.

