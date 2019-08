DFB-Pokal-Konferenz im Liveticker mit der TSG Hoffenheim, dem VfL Bochum und dem 1. FC Heidenheim

Mit der TSG Hoffenheim hofft ein weiterer Bundesligist in Würzburg auf den Einzug in die zweite DFB-Pokal-Runde. Zudem trifft am Samstagabend der KSV Baunatal auf den VfL Bochum und der SSV Ulm auf den 1. FC Heidenheim. Verfolgt die Partien im SPORTBUZZER-Liveticker.