DFB-Pokal-Konferenz im Liveticker mit dem HSV, dem 1. FC Köln und Greuther Fürth

Der Hamburger SV will an sein erfolgreiches Pokaljahr in der Vorsaison anknüpfen. Am Sonntag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) erfolgt für den HSV der Auftakt in der neuen Pokalsaison beim Chemnitzer FC. "Wichtig ist: Der HSV muss in die zweite Runde des DFB-Pokals. Ich glaube, dass wir die Mittel haben, die Runde überzeugend zu überstehen", sagte HSV-Trainer Dieter Hecking