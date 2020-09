DFB-Pokal-Konferenz im Liveticker mit RB Leipzig, Gladbach und Eintracht Frankfurt

Den ersten Bundesligisten hat es schon erwischt. Hertha BSC muss nach dem turbulenten 4:5 bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig bereits nach der ersten Runde wieder die Hoffnung auf ein DFB-Pokalfinale im eigenen Stadion begraben. Am Samstag hoffen wieder einige Außenseiter auf die Überraschung.

Zweitligist 1. FC Nürnberg will Bundesligist RB Leipzig ärgern, Regionalligist FC Oberneuland fiebert dem Duell mit Borussia Mönchengladbach entgegen und Drittligist 1860 München hofft auf eine Überraschung gegen Eintracht Frankfurt. Neben diesem Bundesliga-Trio setzen auch der VfL Wolfsburg, FC Augsburg und 1. FC Köln am Samstagnachmittag auf den Einzug in die nächste Runde.